Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома

На Киевщине полицейские "разоблачили" фермера, который незаконно окультурил почти полгектара земли

Полиция Киевской области обнаружила, что 37-летний фермер незаконно захватил и обрабатывал почти полгектара государственной земли стоимостью около 40 000 долларов США для выращивания сельскохозяйственных культур.