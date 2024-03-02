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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома

Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 00:05  •  1362 просмотра

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По предварительным данным, удары российских беспилотников в Одессе, Украина, привели к жертвам среди гражданского населения, в том числе одного ребенка, а также к повреждению жилых домов.

Атака рф дронами в Одессе привела к четырем пострадавшим, среди которых один ребенок и повреждению жилых домов.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, в результате российской атаки ударными дронами в Одессе есть раненые среди гражданского населения и повреждены жилые дома.

Указано четырех пострадавших, включая одного ребенка.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Приближение "шахедов": зафиксирована угроза в Николаевской и Одесской областях1 марта 2024, 23:04 • 5480 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
odessaОдесса
Наслідки удару рф по Одесі: постраждало 4 цивільних, у тому числі дитина; пошкоджено житлові будинки
Consequences of the russian strike on Odesa: 4 civilians, including a child, were injured; residential buildings were damaged
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Последствия удара рф по Одессе: пострадали 4 гражданских, в том числе ребенок; повреждены жилые дома

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