Наслідки удару рф по Одесі: постраждало 4 цивільних, у тому числі дитина; пошкоджено житлові будинки
Київ • УНН
За попередніми даними, удари російських безпілотників в Одесі, Україна, призвели до жертв серед цивільного населення, в тому числі однієї дитини, а також до пошкодження житлових будинків.
Атака рф дронами в Одесі призвела до чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина та пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, вналідок російськї атаки ударними дронами в Одесі є поранені серед цивільного населення та пошкоджені житлові будинки.
Зазначено чотирьох постраждалих, включаючи одну дитину.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
На місці події працюють усі відповідні служби.
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