Наближення "шахедів": зафіксовано загрозу в Миколаївській та Одеській областях
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що кілька груп безпілотників Shahed іранського виробництва рухаються в напрямку Миколаївської та Одеської областей.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про кілька груп "шахедів", що рухаються у напрямку декількох областей, передає УНН.
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Кілька груп "шахедів" з Чорного моря у напрямку Миколаївщини!
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Повітряні сили попереджають про загрозу запуску балістики з Криму01.03.24, 22:52 • 105438 переглядiв