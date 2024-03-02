Атака в Одесі: 7 постраждалих, серед них - трьохрічний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника на Одесу постраждали семеро цивільних осіб, у тому числі 3-річний хлопчик, який отримав травму ноги.
В Одесі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожогих ударів. Нині відомо про 7 цивільних, включаючи 3-річного хлопчика. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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У результаті атаки російських дронів на Одесу відомо про семеро постраждалих цивільних, включаючи 3-річного хлопчика, який отримав травму ніг. Лікарі зараз надають йому медичну допомогу.
Ще шестеро дорослих у стані середньої тяжкості.
Рятувальники продовжують роботу на місці, розбираючи завали, де можуть перебувати люди.
Наслідки удару рф по Одесі: постраждало 4 цивільних, у тому числі дитина; пошкоджено житлові будинки02.03.24, 02:05 • 32165 переглядiв