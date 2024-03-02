Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

Над Одесской областью Силы ПВО сбили 7 из 8 вражеских беспилотников типа "Shahed-131/136". Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

российские силы использовали беспилотники-камикадзе типа "Shahed-131/136", чтобы осуществить нападение на Одесскую область. 8 ударных дронов отправились из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В результате реакции обороны, 7 из 8 дронов были уничтожены. Однако, один из дронов во время маневров в жилых кварталах Одессы поразил 9-ти этажный дом спального района. Вследствие этого инцидента часть подъезда, в котором расположено 18 квартир, подверглась полному разрушению.

Напомним

Известно об одном погибшем человеке, а также 7 пострадавших, среди которых оказались беременная женщина и маленький ребенок. Продолжается поисково-спасательная операция, направленная на определение возможных пострадавших, засыпанных завалами.

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка