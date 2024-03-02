Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  111109 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  125441 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  125497 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  159530 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  176112 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  153625 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  151748 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  153145 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  167791 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171701 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

Силы противовоздушной обороны на юге Украины сбили 7 иранских беспилотников-камикадзе над Одесской областью. 8-й попал в часть 9-этажного жилого дома. В результате чего 1 человек погиб и 7 получили ранения, включая беременную женщину и ребенка.

Война •   •  870 просмотра
Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

Война •   •  3537 просмотра
Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.

Война •   •  4620 просмотра
Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Сегодня, второго марта, отмечается событие в честь одного из лучших изобретений в истории человечества - День компакт-диска. Первые прототипы компакт-дисков были представлены в Европе и Японии в 1979 году. Уже через год компании Philips и Sony объединили свои усилия, чтобы начать работу над компакт-дисками для широкой публики.

УНН Lite •   •  3887 просмотра
2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

Политика •   •  5472 просмотра
Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.

Культура •   •  4887 просмотра
Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.

Общество •   •  12713 просмотра
В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.

Война •   •  15592 просмотра
В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

Япония приглашает украинских врачей на обучение

Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.

Здоровье •   •  11460 просмотра
Япония приглашает украинских врачей на обучение

"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха

Шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать российских солдат.

Война •   •  16798 просмотра
"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха