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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 06:19  •  2984 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 14 беспилотников "Shahed" и Су-34 в ночь на 2 марта.

ПВО сбила 14 беспилотников типа "Shahed" и Су-34. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 марта россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 беспилотниками типа "Shahed".

По данным официальных источников, 14 беспилотников "Shahed" были уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.

Добавим

В пятницу, 1 марта, украинские силы осуществили операцию уничтожения на восточном направлении вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой2 марта 2024, 04:53 • 14360 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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ППО збила 14 іранських безпілотників "Shahed" та винищувач-бомбардувальник Су-34
Air defense shoots down 14 Iranian Shahed drones and a Su-34 fighter-bomber
Новости по теме

ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 14 беспилотников "Shahed" и Су-34 в ночь на 2 марта.

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ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

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За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 960 военнослужащих.

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За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

9-этажный дом в Одессе был разрушен российским обстрелом, в результате которого 2 человека погибли и 7 получили ранения. Также 7 жильцов здания не выходят на связь.

Общество •   •  11697 просмотра
Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

российского журналиста хотят приговорить к 8 годам заключения за "фейки" об убийствах в Буче

российского журналиста романа иванова планируют лишить свободы за информацию об убийствах в Буче.

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российского журналиста хотят приговорить к 8 годам заключения за "фейки" об убийствах в Буче

Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

Силы противовоздушной обороны на юге Украины сбили 7 иранских беспилотников-камикадзе над Одесской областью. 8-й попал в часть 9-этажного жилого дома. В результате чего 1 человек погиб и 7 получили ранения, включая беременную женщину и ребенка.

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Силы ПВО уничтожили 7 из 8 беспилотников-камикадзе над Одессой

Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

Война •   •  16101 просмотра
Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.

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Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Сегодня, второго марта, отмечается событие в честь одного из лучших изобретений в истории человечества - День компакт-диска. Первые прототипы компакт-дисков были представлены в Европе и Японии в 1979 году. Уже через год компании Philips и Sony объединили свои усилия, чтобы начать работу над компакт-дисками для широкой публики.

УНН Lite •   •  12662 просмотра
2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

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Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу