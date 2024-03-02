Ігнат про масовий літакопад ворога: Повітряні сили отримали додаткові інструменти

Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові інструменти, робота ведеться щодня, тому ворог не почувається в небі так вільно, як раніше. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, коментуючи чергове збиття російського літака, передає УНН.

Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є у нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ - їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня… Працюють наші системи, і ворог не почувається вже настільки вільно, як це було раніше. Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже й дуже мало, щоб таку величезну територію лінії фронту зараз закрити…