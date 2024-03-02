Ігнат про масовий літакопад ворога: Повітряні сили отримали додаткові інструменти
Київ • УНН
Речник ПС ЗС України заявив, що вони отримали додаткові інструменти для протидії російським літакам, змушуючи ворога відчувати себе менш вільно в небі.
Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові інструменти, робота ведеться щодня, тому ворог не почувається в небі так вільно, як раніше. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, коментуючи чергове збиття російського літака, передає УНН.
Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є у нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ - їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня… Працюють наші системи, і ворог не почувається вже настільки вільно, як це було раніше. Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже й дуже мало, щоб таку величезну територію лінії фронту зараз закрити…
Він зазначив, що російські літаки знищуються на великих відстанях.
Доповнення
Повітряні сили ЗСУ повідомили про черговий знищений російський винищувач-бомбардувальник Су-34 1 березня.
Загалом це вже 14-й збитий ворожий літак за останній час.