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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Ігнат про масовий літакопад ворога: Повітряні сили отримали додаткові інструменти

Київ • УНН

 • 29634 перегляди

Речник ПС ЗС України заявив, що вони отримали додаткові інструменти для протидії російським літакам, змушуючи ворога відчувати себе менш вільно в небі.

Ігнат про масовий літакопад ворога: Повітряні сили отримали додаткові інструменти

Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові інструменти, робота ведеться щодня, тому ворог не почувається в небі так вільно, як раніше. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у суботу, коментуючи чергове збиття російського літака,  передає УНН.

Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямку. Є у нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи на іншому напрямку, тобто південь, схід, північ - їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня… Працюють наші системи, і ворог не почувається вже настільки вільно, як це було раніше. Отримали Повітряні сили додаткові інструменти. Звичайно, їх дуже й дуже мало, щоб таку величезну територію лінії фронту зараз закрити…

- розповів Ігнат.

Він зазначив, що російські літаки знищуються на великих відстанях.

Доповнення

Повітряні сили ЗСУ повідомили про черговий знищений російський винищувач-бомбардувальник Су-34 1 березня.

Загалом це вже 14-й збитий ворожий літак за останній час.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
Су-34
Юрій Ігнат
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