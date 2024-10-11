Ночью враг обстрелял два района Харьковщины, за сутки из-за ударов рф в области семеро пострадавших
Киев • УНН
Ночью враг обстрелял Купянск и Люботин на Харьковщине, вызвав пожары. За сутки в результате ударов рф пострадали 7 человек, включая 3 детей, повреждены дома и инфраструктура.
В Харьковской области в ночь на 11 октября под вражеский обстрел попали Купянск и Люботин, возникли пожары. За минувшие сутки в результате ударов рф пострадали семь человек, среди которых трое детей. Об этом пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 11 октября, 04:03 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом.
- 11 октября 01:15 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. В результате обстрела горела трава на площади 200 м.кв.
- 21:43 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела повреждены 4 дома, 3 хозяйственные постройки, авто.
- 16:40 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадал 77-летний мужчина.
- 15:25 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, девочка 2 лет, мальчики 5 и 15 лет (острая реакция на стресс).
- 13:00 Купянский р-н, с. Кругляковка. В результате обстрела повреждены дом, летняя кухня. Погибла 64-летняя женщина.
- 11:00 Купянский р-н, г. Купянск. Сброс боеприпаса с дрона, попадание в проезжую часть.
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