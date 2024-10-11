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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью враг обстрелял два района Харьковщины, за сутки из-за ударов рф в области семеро пострадавших

Ночью враг обстрелял два района Харьковщины, за сутки из-за ударов рф в области семеро пострадавших

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 06:06  •  2426 просмотра

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Ночью враг обстрелял Купянск и Люботин на Харьковщине, вызвав пожары. За сутки в результате ударов рф пострадали 7 человек, включая 3 детей, повреждены дома и инфраструктура.

В Харьковской области в ночь на 11 октября под вражеский обстрел попали Купянск и Люботин, возникли пожары. За минувшие сутки в результате ударов рф пострадали семь человек, среди которых трое детей. Об этом пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  • 11 октября, 04:03 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горел дом.
  •   11 октября 01:15 Харьковский р-н, Люботинская ТГ, г. Люботин. В результате обстрела горела трава на площади 200 м.кв.
  •  21:43 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела повреждены 4 дома, 3 хозяйственные постройки, авто.
  •  16:40 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела пострадал 77-летний мужчина.
  •  15:25 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела поврежден частный дом. Пострадали 45-летний мужчина, 38-летняя женщина, девочка 2 лет, мальчики 5 и 15 лет (острая реакция на стресс).
  •  13:00 Купянский р-н, с. Кругляковка. В результате обстрела повреждены дом, летняя кухня. Погибла 64-летняя женщина.
  •  11:00 Купянский р-н, г. Купянск. Сброс боеприпаса с дрона, попадание в проезжую часть.

Одесса подверглась ночной атаке рф: 4 погибших, 10 раненых11 октября 2024, 05:13 • 6624 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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