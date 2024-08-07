Харьковская область: войска рф обстреляли Харьков и три района, есть пострадавший из-за атаки дрона
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьков и три района области. Пострадал 62-летний мужчина, возникли пожары в жилых домах, повреждена инфраструктура и 26 транспортных средств.
В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и три района. Пострадал мужчина, были пожары и повреждена инфраструктура. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 17:40, Харьковский р-н, с. Казачья Лопань. В результате удара дроном пострадал 62-летний мужчина.
- 17:20, Богодуховский р-н, с. Ивашки, 3-этажное жилое здание. В результате обстрела горела квартира.
- 15:52, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горели хозяйственная постройка и летняя кухня, жилой дом.
- 09:59, г. Харьков. Повреждены нежилые помещения, поликлиника, дома, гаражные помещения, 26 транспортных средств.
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