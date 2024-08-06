Вражеская атака по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12, есть жертва

Из-за российского удара по Харькову количество пострадавших возросло до 12, один человек погиб. Спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы после российского удара. Под завалами - люди, делается максимум, чтобы им помочь. По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали. Один человек, к сожалению, погиб. Мои соболезнования родным и близким - сообщил Зеленский.

По его словам, все необходимые силы для спасательной операции привлечены.

"И обязательно россии на это мы ответим. Российский террор неизбежно будет наказан. И я благодарю всех в мире, кто помогает Украине это приближать", - заявил Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара российских войск по Харькову пострадали 8 человек, среди них - восьмимесячный ребенок.