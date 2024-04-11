Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного вражеского соратника, который помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия им оказался 46-летний житель поселка Казачья Лопань, который в период оккупации этого населенного пункта стал "помощником" местного гауляйтера. На этой "должности" он участвовал в похищении жителей общины и ограблении их частного имущества. Для этого фигурант "наводил" оккупантов на квартиры украинских патриотов и их родственников.

В первую очередь он сдавал семьи бывших военнослужащих и должностных лиц правоохранительных органов.

рашисты врывались в дома людей и, угрожая расстрелом, вывозили их в российские застенки. Во время таких "налетов" захватчики вместе со своим приспешником разграбляли дома. Большую часть похищенного, особенно компьютерную и бытовую технику, россияне отправляли в РФ, - говорится в сообщении.

После деоккупации региона фигурант остался в поселке, где пытался "залечь на дно", почти не выходя из частного дома.

На основании собранных доказательств ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.