Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kozachya-lopanКозачья Лопань
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  23102 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  107347 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  142366 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137122 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133060 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  116969 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  98773 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115882 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115603 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114527 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Новости по теме
Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

  •  10117 просмотра
Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

  •  12331 просмотра
Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

  •  12447 просмотра
Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

  •  13039 просмотра
Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

  •  15656 просмотра
Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

  •  13167 просмотра
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

  •  11783 просмотра
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

  •  12618 просмотра
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

  •  13753 просмотра
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

  •  12746 просмотра

Популярные

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  113398 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  142890 просмотра
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

  •  50256 просмотра
Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

Суд обязал УПЦ освободить храмы в Переяславе и Каменце-Подольском

  •  127786 просмотра
11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

  •  55504 просмотра

Публикации

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

  •  113398 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

  •  142890 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

  •  156407 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  199373 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  417243 просмотра

Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 46-летнего жителя поселка Казачья Лопань, который во время оккупации этого населенного пункта был "помощником" местного гауляйтера и помогал россиянам похищать украинцев и грабить их имущество.

Война •   •  10117 просмотра
Помогал рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков: задержан "помощник" российского гауляйтера

Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Организованная группа присвоила почти 160 миллионов гривен, предназначенных для восстановления критической инфраструктуры Харькова, в том числе средства Всемирного банка, путем завышения цен на контрактах через подставные фирмы.

Экономика •   •  12331 просмотра
Хищение 160 млн грн. на восстановлении Харькова: разоблачена организованная группа

Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в частности на Африканском континенте. Вчера, 10 апреля официально заработало новое посольство Украины в Демократической Республике Конго.

политика •   •  12447 просмотра
Украина открыла посольство в Демократической Республике Конго

Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Украина нуждается как минимум в 25 зенитно-ракетных комплексах Patriot для защиты своих городов от атак российского врага, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13039 просмотра
Евлаш рассказал сколько нужно систем Patriot, чтобы защитить города от атак рф

Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Зеленский встретился с президентом Литвы Науседой накануне саммита Триморья, обсудив последствия российских ударов, насущную потребность Украины в противовоздушной обороне и ситуацию на поле боя.

Война •   •  15656 просмотра
Зеленский встретился с президентом Литвы: обсудили насущные потребности в ПВО

Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Российские войска снова атаковали Харьков, по словам главы Харьковской областной военной администрации и мэра города.

Война •   •  13167 просмотра
Харьков снова подвергся атаке россиян - ОВА

Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Укрзализныця запустила функцию мониторинга билетов с опцией автоматической покупки, что позволяет отслеживать наличие определенных мест или поездов между выбранными городами и автоматически покупать билеты, когда они появляются.

Общество •   •  11783 просмотра
Укрзализныця запускает функцию мониторинга билетов и с возможностью автовыкупа: как это работает

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  12618 просмотра
Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступит в Конгрессе США с призывом продолжить военную помощь Украине и подчеркнет важность крепкого американо-японского партнерства.

политика •   •  13753 просмотра
Премьер Японии выступит перед Конгрессом США с призывом возобновить помощь Украине

Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии

Европейский парламент проголосовал против назначения Маркуса Пипера специальным посланником Еврокомиссии из-за подозрений в непотизме, что может повредить репутации институтов ЕС.

Новости Мира •   •  12746 просмотра
Европарламент отклонил решение Урсулы фон дер Ляйен относительно кандидатуры спецпосланника Еврокомиссии