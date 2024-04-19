На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ

В Харьковской области в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки травмировались два человека, возникли пожары, в частности, горел двухэтажный многоквартирный дом и купол здания Изюмской Епархии УПЦ. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По его словам, за сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано.

18 апреля артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Казачья Лопань, Гатище и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Волчанск, Стрелечья, Боровая.