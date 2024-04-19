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На Харьковщине за сутки из-за ударов рф двое раненых, горел многоквартирный дом и здание УПЦ
Два человека получили ранения, возникли пожары, в том числе в жилом доме, в результате российских ударов в Харьковской области.
Воздушные силы: во время ночной атаки рф уничтожено 29 из 36 ракет и дронов, впервые - Ту-22М3 с двумя крылатыми ракетами Х-22
В ночь на 19 апреля 2024 года российские войска осуществили комбинированную атаку с применением 36 ракет и беспилотников, но украинские средства ПВО успешно уничтожили 29 из них, в том числе впервые российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22.
Авария на газопроводе в Харьковской области: Нафтогаз назвал ситуацию контролируемой, без влияния на поставки
На газопроводе в Харьковской области произошла технологическая авария с пожаром, но она не повлияет на газоснабжение потребителей, никто не пострадал.
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли четверо гражданских
В Донецкой области в результате российских обстрелов в Красногоровке, Селидово и Очеретино погибли четверо местных жителей.
Зеленский показал последствия удара рф по Днепру: "Должны нанести поражение российскому террору"
Террористическая атака России на Днепр разрушила несколько этажей жилого дома и повредила железнодорожный вокзал, повлекшая жертвы; Зеленский подчеркнул необходимость победы над российским террором и призвал партнеров предоставить системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать все вражеские ракеты.
Из-за атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, в области 6 жертв, среди них двое детей - МВД
Российские удары в Днепропетровской области привели к жертвам и разрушениям: 2 погибших и 16 раненых в Днепре, 6 погибших, в том числе дети 6 и 8 лет, в Синельниковском районе, где было повреждено более десятка домов.
В Киеве с 22 апреля возобновляется платная парковка: какие тарифы
С 22 апреля в Киеве возобновляется платная парковка через приложение Kyiv Digital, стоимость которой варьируется в зависимости от зоны от 5 до 35 грн/час в будни с 8 утра до 10 вечера.
Враг целенаправленно попал в инфраструктурные объекты Укрзализныци в Днепре и области: есть раненые среди железнодорожников
Российские войска массово атаковали объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци в Днепре и области, ранив железнодорожников и приостановив работу вокзала станции Днепр.
В оккупированном Мариуполе прогремели три взрыва: что известно
Утром в оккупированном Мариуполе произошло три взрыва, один из которых был направлен против руководства российского батальона возле металлургического комбината имени Ильича, сообщает группа "Сопротивление Мариуполя".
Ребенок стал жертвой атаки рф на Днепропетровскую область, 21 человек ранен - ОВА
Ракетный обстрел в Украине привел к 15 раненым в Днепре, 3 раненым в Кривом Роге, 3 раненым в Синельниково, включая 2 детей, и, трагически, один 8-летний ребенок умер в больнице.