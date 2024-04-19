россияне попали в медучреждение, теплопровод и газопровод в Херсонской области, 3 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, повредив дома, попав в медицинское учреждение, административное здание, теплотрассу и газопровод, ранив 3 человек, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Садовое, Белозерку, Понятовку, Ивановку, Берислав, Качкаровку, Змиевку, Меловое, Михайловку, Одрадокаменку, Тягинку, Львово, Шляховое и город Херсон.

российские военные попали, по его данным, в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 многоэтажек и 8 частных домов.

Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, админздание, теплопровод и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - отметил Прокудин в Telegram.

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