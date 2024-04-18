В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"

В Херсонской области за минувшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, попав в административное здание, ранив 16 человек, а ночью в регионе уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Берислав, Новотягинку, Чайкино, Антоновку, Змиевку, Гавриловку, Ивановку и город Херсон.

российские военные, по его словам, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 частных дома.

Были зафиксированы попадания в админздание и частную машину. Из-за российской агрессии 16 человек получили ранения - сообщил Прокудин в Telegram.

"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили над территорией нашей области 1 "Shahed-131/136", - отметил глава ОВА.

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