Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  107481 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  147092 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  147441 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  138300 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113353 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126073 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137850 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137362 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123933 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103505 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  469682 просмотра

Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области 67-летний местный житель получил сотрясение мозга, а также было повреждено административное здание.

Война •   •  4405 просмотра
Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

По меньшей мере 18 человек, в том числе 14 израильских солдат, были ранены в результате нападения Хезболлы из Ливана на север Израиля.

Новости Мира •   •  4747 просмотра
В результате нападения "Хезболлы" на севере Израиля ранены 18 человек, в том числе 14 солдат ЦАХАЛа

В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

Российские истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-35С и Су-57 содержат более 2 000 электронных компонентов иностранного производства из США, Японии и других стран, которые используются в системах навигации, наведения и связи, несмотря на санкции.

Война •   •  6495 просмотра
В российских истребителях типа Су, с которых запускаются ракеты по Украине, используется электроника из США и Японии - расследование

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Палата представителей Конгресса США опубликовала законопроекты о выделении $61 млрд помощи Украине, в том числе $23 млрд на пополнение американских арсеналов.

Война •   •  9819 просмотра
В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Французские власти арестовали виллу стоимостью 5,4 миллиона евро на побережье Атлантического океана, принадлежащую Артуру Очеретному, нынешнему мужу бывшей жены Владимира Путина Людмилы путиной.

Экономика •   •  7942 просмотра
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

Атаки украинских беспилотников на российскую радиолокационную станцию, которая является частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении, возможно, пересекли одну из "красных линий" москвы в отношении потенциального применения ядерного оружия.

Война •   •  8971 просмотра
Украина, возможно, пересекла ядерную красную линию путина - Newsweek

На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

Суды Херсонской и Одесской областей приняли решение о прекращении нецелевого использования более 190 га земли стоимостью 41 млн грн, принадлежащей учебным заведениям, которые вопреки законодательству использовались в коммерческих целях вместо образовательных.

Общество •   •  8771 просмотра
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

На заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды и вооружение, произошел взрыв, Предварительно без пострадавших, однако правоохранители уже начали расследование.

Новости Мира •   •  7968 просмотра
В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"

Тысячи протестующих уже третий день подряд собираются у здания грузинского парламента, протестуя против противоречивого закона об "иностранных агентах" и перекрывая проспект Руставели.

Новости Мира •   •  8172 просмотра
День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"

Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки

Украинские военнослужащие обмениваются боевым опытом по тактике, борьбе с беспилотниками и ведению окопной войны с офицерами из Австралии и Финляндии во время многонациональных тренингов по лидерству в рамках операции "INTERFLEX" под руководством Великобритании.

Война •   •  10289 просмотра
Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки