Херсонщина: армейцы рф вечером сбросили два КАБа на Берислав

Россияне нанесли авиаудар по Бериславу, что на Херсонщине. Известно об одном травмированном. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Вечером российская армия нанесла авиационный удар по Бериславу. ... В больницу обратился 67-летний местный житель. У него диагностировали контузию. Врачи оказали мужчине медицинскую помощь. - рассказали в ОВА.

Детали

По данным ОВА враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за этой атаки повреждено админздание.

Пока без деталей.

россияне утром сбросили взрывчатку с дрона в Змиевке в Херсонской области, есть раненый - ОВА

Дополнительно

Днем российские захватчики атаковали областной центр. УНН сообщал, что по разным частям города Херсона армия рф нанесла удары. В Днепровском районе города из-за атаки повылетали стекла и разбиты балконы многоэтажки, кроме того, был зафиксирован "прилет" вражеских снарядов на территориях домов частного сектора.