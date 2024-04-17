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россияне утром сбросили взрывчатку с дрона в Змиевке в Херсонской области, есть раненый - ОВА
29-летний мужчина получил ранение руки от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Змиевке Херсонской области, и получил медицинскую помощь в больнице.
В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя
Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.
Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших
Российские войска нанесли смертоносные ракетные удары по центру Чернигова, Украина, в результате чего погибли и были ранены мирные жители, а спасательные и медицинские бригады отреагировали на инцидент.
Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу
Закон Украины о мобилизации, вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.
Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки
Спикер Майк Джонсон обещает остаться в должности, несмотря на то, что его лидерство подвергается критике из-за попыток принять долгосрочное финансирование для Украины, Израиля и других иностранных союзников.
В Одессе сообщили о слышимом взрыве
В Одессе, Украина, прогремел взрыв.
Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус
Враг обстрелял ракетами Чернигов, что привело к жертвам и ранениям.
Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам
Соединенные Штаты понимают стремление Украины получить поддержку в сфере противовоздушной обороны, но не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с россией, оставаясь при этом полностью преданными обороне Украины путем предоставления систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.
россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР
россия запустила "агитационные поезда", разрисованные милитаристскими принтами, прославляющими военную службу и оружие, чтобы агитировать население в регионах вступать в армию на фоне уменьшения количества желающих служить из-за продолжающейся войны против Украины.
Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/доллар, а евро - 42,12 грн/евро.