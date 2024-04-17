На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  105267 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  104850 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  106980 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  106613 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123773 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136335 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136446 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123486 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103167 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203651 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Новости по теме
На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

  •  10768 просмотра
Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

  •  11649 просмотра
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  27798 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

  •  20675 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

  •  18803 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

  •  18172 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

  •  16189 просмотра
В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

  •  17640 просмотра
Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

  •  18112 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  59076 просмотра

Популярные

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

  •  27798 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

  •  59076 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

  •  57998 просмотра
На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину

На Львовщине БЭБ разоблачили компания, которая ввозила новые вещи под видом секондхенда, чтобы не платить пошлину

  •  40391 просмотра
Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину

Латвия отправит первую партию беспилотников в Украину

  •  86059 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  140424 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  154621 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  365094 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  400717 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  414598 просмотра

На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, ранив 5 человек и нанеся значительный материальный ущерб.

Война •   •  10768 просмотра
На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

В результате вражеского обстрела на Днепропетровщине ранена 63-летняя женщина, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, гимназия и линии электропередач.

Война •   •  11649 просмотра
Враг терроризирует Днепропетровскую область: ранена 63-летняя женщина и зафиксированы значительные повреждения

За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

За минувшие сутки россияне потеряли 710 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 456 050 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  27798 просмотра
За сутки рф потеряла 710 военнослужащих

российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  20675 просмотра
российские войска совершили 216 обстрелов 8 населенных пунктов в Запорожской области

рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

Вражеская артиллерия обстреляла город Очаков и его акваторию в Николаевской области, повредив жилой дом, но обошлось без жертв.

Война •   •  18803 просмотра
рф обстреляла Николаевскую область: поврежден жилой дом, но пострадавших нет

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиаудара и 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных областях, включая Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и другие.

Война •   •  18172 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 64 авиационных атак, 75 залповых обстрелов

Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

Во Всемирный день борьбы с гемофилией, 17 апреля, по всему миру проходят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о гемофилии - редком генетическом заболевании, которое нарушает свертываемость крови и вызывает чрезмерное кровотечение.

Здоровье •   •  16189 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с гемофилией: сколько людей в Украине страдают этим неизлечимым недугом

В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение 48 000 семей в Днепропетровской области после ликвидации последствий непогоды.

Общество •   •  17640 просмотра
В Днепропетровской области после непогоды восстановлено электроснабжение для 48 000 семей

Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Британский парламент принял закон о запрете курения для людей, рожденных после 2009 года, с целью создания "поколения, свободного от табачного дыма".

Новости Мира •   •  18112 просмотра
Великобритания запрещает курение для тех, кто родился после 2009 года

Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, все зоозащитники и любители дикой природы могут присоединиться к событию, которое посвящено одним из самых загадочных животных нашей планеты - Всемирному дню летучих мышей. Сейчас в мире насчитывается около тысячи различных видов летучих мышей. Большинство находятся на грани исчезновения.

УНН Lite •   •  59076 просмотра
Всемирный день летучих мышей, Международный день кофе Эспрессо, День работников пожарной охраны в Украине. Что еще можно отметить 17 апреля