На Херсонщине из-за обстрела рф 5 человек получили ранения

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, причинив значительный материальный ущерб. Пять человек получили ранения. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Враг продолжает обстреливать населенные пункты Херсонской области. Города Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка и Херсон ощутили на себе последствия вражеских атак. Авиаудары также были зафиксированы в городах Берислав, Казацкое и Одрадокаменка.

Целевые удары российских войск сосредоточились на жилых кварталах.

По данным местных властей, 2 многоэтажки и 11 частных домов получили повреждения. Также страдали коммерческие и хозяйственные объекты, включая магазин, аптеку, телекоммуникационную компанию, помещение бытовых услуг, хлебоприемное предприятие, припортовую инфраструктуру и свинокомплекс.

К сожалению, в результате агрессии рф 5 человек ранены.

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