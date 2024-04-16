Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно

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Президент Зеленский объявил о мерах по устранению угроз для безопасности Украины и общества от неконтролируемого распространения онлайн-казино, отреагировав на петицию погибшего украинского солдата.
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Пожар произошел на московском военном заводе "Авангард", производящем ракеты для систем ПВО С-300 и С-400.
Исследователи обнаружили огромную черную дыру в центре Млечного Пути, близко к Земле
Исследователи открыли огромную черную дыру под названием Gaia BH3 в центре галактики Млечный Путь. Масса найденого космического объекта в 33 раза превышает массу Солнца.
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта о финансировании потребностей нацбезопасности - Кирби
Администрация Байдена готова рассмотреть четыре отдельных законопроекта, предложенные спикером Палаты представителей для финансирования потребностей национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам, но настаивает на том, чтобы Украина и Израиль получили необходимую помощь по безопасности как можно быстрее.
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Зеленский поблагодарил Шольца за его лидерство и коммуникацию с Пекином, заявив, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир в Украине.
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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
Украина движется к международному механизму компенсации через резолюцию ПАСЕ "Поддержка восстановления Украины", которая позволяет физическим и юридическим лицам подавать иски о возмещении ущерба, причиненного войной, включая материальные и нематериальные потери, с целью аккумуляции средств из замороженных российских активов.
Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину
Российские оккупанты совершили воздушный налет на Ямпольскую громаду, нанеся ущерб частным предприятиям и ранив 29-летнего местного предпринимателя.
Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA
NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.