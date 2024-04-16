Армия рф сбросила управляемую авиабомбу на Берислав на Херсонщине: 15 пострадавших

В Херсонской области российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на жилую застройку в Бериславе. Пятнадцать местных жителей пострадали. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав. Удар пришелся по жилой застройке, повреждены здание провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура. Пятнадцать местных жителей получили контузии - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, у пострадавших легкие травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались.

россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый