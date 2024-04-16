россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  114092 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  128102 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  131611 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  121764 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102369 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203184 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195553 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195006 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189661 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129244 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  331083 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  367750 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  382626 просмотра

россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Утром россияне семь раз обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области, ранив 56-летнего местного жителя.

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россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине предложил четыре принципа для скорейшего восстановления мира в Украине.

Война •   •  20452 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

Польша и Дания обсудили создание эффективной европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны по типу израильского "Железного купола" для защиты региона.

политика •   •  17162 просмотра
"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны

"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что разделение американской помощи на отдельные счета для Украины, Израиля и других стран является чистой политикой, которая игнорирует жизни людей, гибнущих в Украине ежедневно. Он подчеркнул, что если Киев падет, это может привести к войне со странами НАТО с участием американских солдат.

Война •   •  18546 просмотра
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Лесной пожар произошел на Прикарпатье: его потушили после 5-часовой операции

Пожарные потушили лесной пожар на площади 0,5 га в Ивано-Франковской области после 5-часовой операции, включавшей воздушную разведку и 1,5-километровый пеший переход из-за отсутствия подъездных путей.

Общество •   •  16289 просмотра
Лесной пожар произошел на Прикарпатье: его потушили после 5-часовой операции

Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины

На прошлой неделе украинские пограничники с помощью ударного беспилотника "Баба Яга" уничтожили 5 единиц российской техники, в том числе 3 грузовика, бронетранспортер, легковой автомобиль, 2 полевых пункта снабжения и несколько вражеских укрытий в Херсонской области.

Война •   •  15303 просмотра
Уничтоженные склады и техника: пограничники показали, как дрон "Баба Яга" уничтожает оккупантов на левобережье Херсонщины

Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю председателя Херсонской ОГА.

Война •   •  14746 просмотра
Попытка покушения на главу Херсонской ОГА: в СБУ рассказали детали задержания агента рф

Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США

Пять старинных икон конца 19-го - начала 20-го веков, среди которых борисовская, старообрядческая и посеребренная иконы, были изъяты Государственной таможенной службой во время незаконного вывоза из Украины в Соединенные Штаты.

Культура •   •  12957 просмотра
Пять старинных икон хотели переправить из Украины в США

"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на нападение на его посольство в Сирии, которое Китай назвал "реализацией права на самооборону".

Новости Мира •   •  11861 просмотра
"Тегеран не планирует дальнейшей эскалации": в КНР заявили, что массированная атака Ирана на Израиль была самообороной

Зеленский: без помощи от США шансов у нас победить не будет

По словам Президента Владимира Зеленского, без соответствующей помощи со стороны США Украина не будет иметь шансов на победу в войне с россией.

Война •   •  12890 просмотра
Зеленский: без помощи от США шансов у нас победить не будет