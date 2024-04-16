россияне утром семь раз попали в поселок Золотая Балка на Херсонщине: есть раненый

В Херсонской области российская армия сегодня утром атаковала поселок Золотая Балка, зафиксировано семь "прилетов", пострадал 56-летний местный житель. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Утром российские войска ударили по Золотой Балке. По селу зафиксировано семь "прилетов". В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель - говорится в сообщении ОВА.

По данным ОВА, мужчина получил взрывную травму и ранение руки. Сейчас он находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Дополнение

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли жилые кварталы, попав в объекты критической инфраструктуры, почту, склад, ранив 2 человек, в том числе ребенка, а ночью в регионе уничтожили 2 вражеских ударных дрона типа Shahed.