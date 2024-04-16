По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА

По Харькову за прошедшие сутки вражеских ударов не фиксировали, около 20 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным, еще два - авиационным обстрелам российских войск, есть погибшие и раненые, на взрывчатке в поле подорвался водитель на тракторе, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Артиллерийских и минометных ударов врага за минувшие сутки, по его данным, подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Уды, Казачья Лопань, Стрелечья и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Лукьянцы, Волоховка.

В частности, в 14:08 в селе Лукьянцы Харьковского района российские войска совершили обстрел учебного заведения управляемой авиабомбой. 4 гражданских человека получили травмы: две женщины в возрасте 63 и 66 лет и двое мужчин 38 и 65 лет. Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте.

"11:45 в Изюмском р-не, Балаклейская ТГ, село Яворское, во время проведения полевых работ в поле подорвался трактор на взрывном устройстве. Поврежден трактор. Травмы получил 54-летний водитель, без госпитализации", - указал Синегубов.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - отметил глава ОВА.

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