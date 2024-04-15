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Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно
Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области зенитно-ракетными комплексами С-300, запущенными из белгородской области россии, что привело к разрушениям и возможным человеческим жертвам.
Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции
В Украине расширяют услуги по профилактике и лечению ВИЧ: Минздрав улучшает возможности для самотестирования и делает более доступными услуги для людей, живущих с ВИЧ. Инновационный проект будет доступен в 268 учреждениях здравоохранения в 16 областях.
На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер
Двое мужчин были задержаны за организацию незаконного пересечения границы из Украины в Словакию за 11 000 долларов США, а на потенциальных нарушителей границы были составлены административные протоколы.
Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м
В 2023 году Украинское Дунайское пароходство получило рекордную чистую прибыль в размере 719 млн грн, а общая сумма дивидендов составила 215,6 млн грн.
"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации
Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малых и средних когенерационных установок в 32 городах, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для более 1 миллиона жителей и 1 000 социальных объектов, повышая устойчивость к перебоям в поставках электроэнергии.
Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы
российская армия обстреливает Харьковскую область Украины с территории белгородской области, сообщают в Воздушных силах.
Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента
Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Военная помощь Украине: в Болгарии планируют развернуть систему ПВО на своей территории
Болгария планирует развернуть систему противовоздушной обороны на своей территории в контексте военной помощи Украине.
Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак
На Ореховском направлении Силы обороны юга отбили девять вражеских атак, оккупант понес потери и отступил на исходные позиции.
"Помощь Украине - это не только об Украине" - глава МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы подчеркнул, что продолжение помощи Украине имеет решающее значение для обеспечения глобальной стабильности, а не только для Украины или региона.