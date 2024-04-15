Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Оккупанты ударили по Харьковщине с ЗРК С-300, информация о разрушениях и вероятных пострадавших уточняется. Об этом сообщил бригадный генерал юстиции, начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник в Telegram, передает УНН.

"российские террористы нанесли ракетный удар по району населенного пункта Чугуевского района. Предварительно, для обстрелов оккупанты использовали ЗРК С-300. Запуски происходили с территории белгородской области рф", - сообщил Мельник.

По его словам, информация о разрушениях и вероятных пострадавших уточняется.

Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы