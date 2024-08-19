Армия рф ночью ударила по Казачьей Лопани на Харьковщине: есть повреждения
Киев • УНН
Ночью российские войска нанесли удар по Казачьей Лопани, повредив два дома. В течение суток оккупанты также обстреляли другие населенные пункты Харьковской области, пострадала одна женщина в Купянске.
российские войска в ночь на 19 августа нанесли удар по Казачьей Лопани Харьковской области, в результате чего были повреждены два дома. Из-за обстрелов за прошедшие сутки пострадала одна женщина - в Купянске. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По обновленной информации, около 3:15 ч 19 августа оккупанты ударили по Казачьей Лопани Дергачевской громады
По его словам, в результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.
По словам Синегубова, за прошедшие сутки ударов по Харькову не было. Вражеские удары состоялись:
- Около 08:10 Изюмский р-н, Боровская ТГ, вблизи с. Новоплатоновка. Вследствие вражеского обстрела горела хвойная подстилка на площади более 9 Га.
- 09:47 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству.
- Около 10:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, получила взрывное ранение.
- 11:20 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.
- 12:47 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава.
- 20:05 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Вольное. В результате обстрела на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала.
- 22:27 Купянский, р-н, г. Купянск. В результате обстрела горели дома и хозяйственные постройки.
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