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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью ударила по Казачьей Лопани на Харьковщине: есть повреждения

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19 августа 2024, 05:49  •  11888 просмотра

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Ночью российские войска нанесли удар по Казачьей Лопани, повредив два дома. В течение суток оккупанты также обстреляли другие населенные пункты Харьковской области, пострадала одна женщина в Купянске.

российские войска в ночь на 19 августа нанесли удар по Казачьей Лопани Харьковской области, в результате чего были повреждены два дома. Из-за обстрелов за прошедшие сутки пострадала одна женщина - в Купянске. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

По обновленной информации, около 3:15 ч 19 августа оккупанты ударили по Казачьей Лопани Дергачевской громады

- написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате обстрела повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки ударов по Харькову не было. Вражеские удары состоялись: 

  •  Около 08:10 Изюмский р-н, Боровская ТГ, вблизи с. Новоплатоновка. Вследствие вражеского обстрела горела хвойная подстилка на площади более 9 Га.
  • 09:47 Купянский р-н, Купянская ТГ, с. Ковшаровка. В результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, помещения и техника предприятия по благоустройству.
  • Около 10:00 Купянский р-н., г. Купянск. В результате обстрела пострадала 52-летняя женщина, получила взрывное ранение.
  • 11:20 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Информация о пострадавших не поступала.
  • 12:47 Купянский р-н, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава.
  • 20:05 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Вольное. В результате обстрела на открытой территории горела трава. Информация о пострадавших не поступала.
  • 22:27 Купянский, р-н, г. Купянск. В результате обстрела горели дома  и хозяйственные постройки.

На Херсонщині росіяни поцілили в заклади освіти, троє поранених19 августа 2024, 05:30 • 15331 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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