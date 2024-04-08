На Харьковщине в результате обстрелов без газоснабжения почти 500 потребителей, есть обесточивание в 8 областях - Минэнерго

В Харьковской области в результате российских обстрелов без газоснабжения остались почти 500 потребителей. Есть обесточивание в восьми областях Украины, сообщили в понедельник в Минэнерго, передает УНН.

Как сообщается, в результате вражеского обстрела Харькова поврежден жилой дом. В целях безопасности три жилых дома были отключены от газоснабжения (66 квартир).

Кроме того, в Купянске из-за обстрелов поврежден газопровод, без газа остались 32 абонента. Также в поселке Казачья Лопань Харьковского района вражескими обстрелами поврежден газопровод. По данным Минэнерго, газоснабжение прекращено 368 абонентам.

Также сообщается, что после вчерашних вражеских обстрелов повреждены высоковольтные сети в Харькове.

По данным Минэнерго, на Донетчине в результате российских обстрелов за прошедшие сутки обесточились 5,6 тысячи абонентов в 15 населенных пунктах. По состоянию на утро из-за боевых действий остаются без света 46,8 тысячи абонентов в 93 населенных пунктах.

На Днепропетровщине по состоянию на утро ограничения потребления применяются в Криворожском районе. В Запорожской области из-за вражеских обстрелов без энергоснабжения остаются 3758 потребителей. На Херсонщинеи без напряжения - почти 26 тысяч точек учета в 45 населенных пунктах.

На Николаевщине за прошедшие сутки энергетики восстановили воздушную линию, которая отключалась из-за боевых действий. Однако из-за повторных обстрелов обесточились воздушные линии и подстанции. На утро в области остаются без напряжения 1299 бытовых и 187 юридических потребителей в 15 населенных пунктах.

В Черниговской области из-за боевых действий остаются обесточенными 1,2 тысячи точек учета в 22 населенных пунктах.

В одном из населенных пунктов Корюковского района произошла утечка газа на газовом оборудовании. Для проведения ремонтных работ временно прекращено распределение газа 40 абонентам.

Тем временем на Сумщине из-за боевых действий отключено 458 абонентов в одном из населенных пунктов. Всего на утро остаются без света 5,7 тысячи абонентов в 68 населенных пунктах. Из-за повреждения газораспределительных сетей от газоснабжения отключены 15 потребителей.

Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго