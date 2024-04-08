Армия рф ночью атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, ограничения электричества применяются на Харьковщине и в Криворожском районе - Минэнерго

Враг ночью дважды атаковал БПЛА высоковольтную подстанцию в Запорожской области. Также в Днепропетровской области в результате падения обломков сбитой ракеты произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Применяются ограничения потребления электроэнергии в Харьковской области и в Криворожском районе, сообщили в понедельник в Минэнерго, передает УНН.

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения - с утра в Харьковской области действуют графики отключений, также есть локальное ограничение потребления электроэнергии в Криворожском районе - говорится в сообщении Минэнерго.

Как отмечается, в объединенной энергосистеме Украины дефицита электроэнергии нет. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано.

Вчера днем из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ суммарной величиной 14 243 МВт*ч.

Последствия обстрелов

Как сообщается, враг ночью дважды атаковал БПЛА по оборудованию на высоковольтной подстанции в Запорожской области. Есть повреждения оборудования.

Также вчера из-за обстрелов отключилась высоковольтная воздушная линия на Харьковщине, в результате обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей областного центра. Всех уже запитали, сообщили в Минэнерго.

В результате боевых действий одновременно отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области.

Также на Днепропетровщине в результате падения обломков сбитой ракеты произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Повреждены здания. Без пострадавших.

Импорт и экспорт

Как сообщается, на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - мощностью 313 МВт. Также в ночные часы есть экспорт - мощностью до 362 МВт.

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию