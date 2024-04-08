В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  75450 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  177129 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  177950 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  175299 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151236 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109192 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127380 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118840 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120535 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112643 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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3 апреля 2024, 11:28  •  309759 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  380327 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  380393 просмотра

В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Украина еще не имеет окончательного решения по повышению цен на электроэнергию, но повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергетической системе.

Экономика •   •  4029 просмотра
В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

По данным экзит-пола, консервативная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на местных выборах с поддержкой 33,7%, опередив "Гражданскую коалицию" (KO) с 31,9%.

политика •   •  6257 просмотра
Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции получила по меньшей мере три прямых попадания во время обстрела в воскресенье.

Война •   •  16353 просмотра
Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Таиланд предлагает ввести единую туристическую визу, действительную в шести странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме - для увеличения доходов от туризма.

Новости Мира •   •  14910 просмотра
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

61-летний мужчина был ранен, когда российская армия вечером атаковала Качкаровку в Херсонской области с помощью беспилотника.

Общество •   •  17391 просмотра
Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

Мужчина разбил стекло на фуникулере в Киеве и смертельно порезал мальчику горло, что привело к остановке фуникулера и вызову экстренных служб.

Киев •   •  17968 просмотра
В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024

Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, сыграв вничью со Словакией со счетом 25:25.

спорт •   •  18128 просмотра
Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражескую ракету

Силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области вечером в воскресенье, 7 апреля.

Война •   •  20130 просмотра
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражескую ракету

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 7 апреля произошли мощные взрывы в результате ракетного удара, но глава военной администрации сообщил, что ситуация в городе нормальная.

Общество •   •  21253 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы

Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек

7 апреля российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 173 взрыва и один человек получил ранения.

Общество •   •  21290 просмотра
Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек