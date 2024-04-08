В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию

По состоянию на сейчас окончательного решения по повышению цен на электроэнергию нет. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в воскресенье, 7 апреля, в эфире телемарафона, передает УНН.

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Окончательного решения по этому (повышению тарифов - ред.) еще нет. Для начала нам надо полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы мы могли покрывать все потребление, особенно в следующие сложные периоды - это повышение уровня потребления летом, подготовка к следующему отопительному сезону сказала Гринчук.

В то же время чиновница отметила, что повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергосистеме.

Она также отметила, что сейчас украинское правительство работает с партнерами над вопросом помощи в восстановлении энергообъектов и внедрении дополнительной генерации, чтобы Украина могла успешно пройти летний и следующий зимний период.

Гринчук добавила, что сейчас Украине хватает собственной генерации для покрытия потребления, однако есть проблемы с системой передачи электроэнергии.

Одно дело, когда достаточно генераций, другое дело, когда у нас есть проблемные регионы, такие как Харьков, Харьковская область, где была очень сильно повреждена локальная генерация, а также системы передачи. То есть, вопрос в том, как доставить эту электроэнергию потребителям сказала она.

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