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В Минэнерго прокомментировали слухи о повышении цен на электроэнергию
Украина еще не имеет окончательного решения по повышению цен на электроэнергию, но повышение тарифов нельзя исключать, учитывая сложную ситуацию в украинской энергетической системе.
Стали известны данные экзит-полов местных выборов в Польше
По данным экзит-пола, консервативная партия Польши "Право и справедливость" (PiS) победила на местных выборах с поддержкой 33,7%, опередив "Гражданскую коалицию" (KO) с 31,9%.
Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ
Основная конструкция защитного корпуса реактора Запорожской атомной электростанции получила по меньшей мере три прямых попадания во время обстрела в воскресенье.
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии
Таиланд предлагает ввести единую туристическую визу, действительную в шести странах Юго-Восточной Азии - Таиланде, Малайзии, Камбодже, Вьетнаме, Лаосе и Мьянме - для увеличения доходов от туризма.
Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина
61-летний мужчина был ранен, когда российская армия вечером атаковала Качкаровку в Херсонской области с помощью беспилотника.
В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню
Мужчина разбил стекло на фуникулере в Киеве и смертельно порезал мальчику горло, что привело к остановке фуникулера и вызову экстренных служб.
Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу примет участие в чемпионате Европы-2024
Впервые за 10 лет женская сборная Украины по гандболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года, сыграв вничью со Словакией со счетом 25:25.
Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражескую ракету
Силы противовоздушной обороны сбили вражескую крылатую ракету над Криворожским районом Днепропетровской области вечером в воскресенье, 7 апреля.
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 7 апреля произошли мощные взрывы в результате ракетного удара, но глава военной администрации сообщил, что ситуация в городе нормальная.
Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек
7 апреля российская армия обстреляла 11 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 173 взрыва и один человек получил ранения.