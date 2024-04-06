В Харькове и области обесточены 300 тыс. потребителей, действуют ограничения - Минэнерго

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в 5 областях. На Харьковщине продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений, пока обесточены 300 тысяч абонентов. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и в текущие сутки - сообщают в Минэнерго.

Отмечается, что сегодня продолжают применяться ограничения и будут действовать графики почасовых отключений в Харьковской области - сейчас обесточены 300 тысяч абонентов.

"За прошедшие сутки днем на запрос оператора системы передачи осуществлялась аварийная поставка электроэнергии в Польшу. Суммарный объем переданной электроэнергии составил 2200 МВт*ч. Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансировано", - добавляют в министерстве.

Последствия обстрелов

Сегодня во время воздушной тревоги краткосрочно отключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций в Киевской области, а также воздушная линия.

Также за прошедшие сутки в Харьковской области по технологическим причинам отключались несколько высоковольтных воздушных линий, отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. В течение дня воздушные линии, оборудование на подстанции были включены в работу. Однако, к сожалению, пока на Харьковщине действуют ограничения - из-за значительных повреждений оборудования в результате массированных обстрелов врагом.

Ситуация на ЗАЭС

"Резервная линия 330 кВ остается обесточенной. Станция питается от одной линии 750 кВ. Уровень воды в пруду-охладителе - 15.50 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отмечают в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки планируется импорт электроэнергии - 2681 МВт*ч. Экспорта не предвидится.

Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго