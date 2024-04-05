Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго

Пока речь не идет о введении графиков отключения света для всей Украины. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, идет ли речь сейчас о введении графиков для всей страны, Гринчук ответила: "Нет, пока речь не идет о введении графиков для всей страны. Но мы должны понимать, что мы не знаем планов врага, какие будут его дальнейшие атаки".

Она отметила, что энергетики работают практически круглосуточно для того, чтобы решить проблемные вопросы, которые есть, в первую очередь с системой передачи.

"В основном системы передачи сейчас под прицелом", - сказала Гринчук.

Дополнение

За прошедшие сутки в Украине из-за сетевых ограничений на линиях "Укрэнерго" в течение нескольких часов применялись графики аварийных отключений света в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях. Сетевые ограничения возможны и в текущие сутки.