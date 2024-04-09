ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина
В Запорожье прогремел взрыв
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА
Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА
Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине
Популярные
Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры
Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы
Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня
В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА
Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область, но все они были сбиты силами противовоздушной обороны, хотя обломки повредили объект инфраструктуры, вызвав пожар, который удалось быстро потушить без жертв.
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер
российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12
Российский ракетный удар попал в жилой дом в Полтавской области, Украина, в результате чего 1 человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько других зданий и автомобилей, что потребовало 3-часовой спасательной операции, в которой участвовали почти 100 спасателей.
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения
Утром российские войска обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, повредив жилой дом и автомобиль, но обошлось без жертв.
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА
4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью.
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.
Полтавскую область ночью враг атаковал дронами, по двум отработали - ОВА
Враг атаковал Полтавскую область беспилотниками ночью, но мобильные огневые группы успешно уничтожили два БПЛА без потерь.
Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине
Россияне обстреляли город Очаков и акваторию Очаковской общины в Николаевской области, жертв нет, а противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника "шахед" в регионе.