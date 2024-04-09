Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности, наносили удары КАБами и ракетами, также обстреливали из артиллерии и минометов. В результате обстрела Волчанска пострадал 64-летний мужчина. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань и Волчанск и др. Авиаударам подверглись н.п. Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук - написал Синегубов в соцсетях.

Он также указал, что за сутки вражеских обстрелов Харькова не было.

23:30 в г. Волчанск в результате обстрела повреждено частное домовладение. Без пострадавших.

16:20 с. Кучеровка Купянского района. Во время обстрела повреждены частное домовладение и автомобиль. Без пострадавших.



14:56 во время обстрела КАБ пгт Слобожанское Харьковского района повреждено недействующее складское помещение. Без пострадавших.



14:00 во время артобстрела г. Волчанск поврежден частный дом. Пострадал 64-летний мужчина, без госпитализации.



12:05 с. Рубежное Чугуевского района состоялся вражеский артобстрел. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.



12:00 с. Боровая Изюмского района ракетный обстрел Х-35 по открытой территории. Без пострадавших.



11:30 м. Чугуев во время ракетного обстрела Х-59 повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.



Добавим

Также Синегубов сообщил, что 8 апреля в с. Борщева Харьковского района на территории садового общества во время проведения земельных работ 67-летний мужчина наступил на неустановленное взрывное устройство. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что сейчас максимум внимания уделяется Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей, бизнесов в городе и области. Украина работает с партнерами, чтобы укрепить ПВО в регионе.