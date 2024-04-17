В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА

Харьков за прошедшие сутки вражеским обстрелам не подвергался, по области российские войска били КАБами, вечером ударили по Боровой, повредили здания суда, пенсионного фонда, библиотеки. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

22:30. Изюмский район, село Боровая. Попадание КАБ в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома - написал Синегубов в Telegram.

Детали

"За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано", - отметил глава ОВА.

В целом за прошедшие сутки, по его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и др. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое. В частности:

▪️ 22:20 оккупанты повторно ударили КАБом по центральной части поселка Золочев Богодуховского района. Повреждены два частных дома.

▪️ 21:00 поселок Казачья Лопань Харьковского района. В результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома.

▪️ 15:00 произошел обстрел из РСЗО города Волчанск. В результате чего повреждены 3 жилых дома и автомобиль.

▪️ 14:00 оккупанты обстреляли поселок Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение.

▪️ 09:30 в городе Купянск произошел обстрел КАБ. Повреждены жилой дом, автомобиль.

▪️ 16 апреля 08:20 Купянский р-н, Куриловская ТГ, село Колесниковка. В результате вражеского обстрела ФАБ повреждены 8 частных домов, 5 автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.

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