ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

Киев  •  УНН

16 апреля 2024, 13:03  •  4691 просмотра

Read in English

В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

В Харьковской области российские войска сегодня ударили по селу Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 14:00 оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района управляемой авиабомбой. Попали в здание "Укрпочты". 57-летняя женщина и 49-летний мужчина с акубаротравмами доставлены в медицинское учреждение

- сообщил Синегубов в Telegram.

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, в области тракторист подорвался на взрывчатке - ОВА16 апреля 2024, 05:52 • 15449 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ukrposhtaУкрпочта
bogodukhovБогодухов
kharkivХарьков
Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  41706 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  119042 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  133076 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135271 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122949 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102840 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203472 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195667 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195043 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189683 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Новости по теме
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

  •  4691 просмотра
На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

  •  4802 просмотра
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

  •  6472 просмотра
На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

  •  7740 просмотра
Зеленский подписал закон о мобилизации

Зеленский подписал закон о мобилизации

  •  8151 просмотра
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

  •  6832 просмотра
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

  •  6713 просмотра
Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

  •  8798 просмотра
Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

  •  7385 просмотра
рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

  •  9597 просмотра

Популярные

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  105526 просмотра
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине

  •  36690 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  124669 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

  •  62870 просмотра
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

  •  66780 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

  •  105526 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

  •  124669 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  338492 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  374907 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  389571 просмотра

россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

В Харьковской области российские войска обстреляли село Золочев управляемой авиационной бомбой, попав в здание "Укрпочты" и травмировав 57-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Война •   •  4691 просмотра
россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

15 600 украинцев получили микрогранты на общую сумму 3,7 млрд грн по государственной программе "Собственный бизнес" для начала или развития собственного дела, причем последняя волна из 573 победителей получила 136 млн грн.

Общество •   •  4802 просмотра
На гранты бизнесу государство направило уже 3,7 млрд грн: назвали самые популярные сферы в новой волне

На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

Оскароносный документальный фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, изображающий ужасные реалии российского вторжения и осады Мариуполя в начале 2022 года, выйдет на Netflix 21 апреля.

Культура •   •  6472 просмотра
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

С 1 сентября 2025 года в школах оккупированной россией Херсонской области увеличится количество уроков истории с целью стирания украинской идентичности и переписывания истории с российской точки зрения, сообщает Центр национального сопротивления.

Война •   •  7740 просмотра
На оккупированной Херсонщине планируют увеличить количество часов на изучение переписанной истории: новые учебники уже завозят

Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине.

Война •   •  8151 просмотра
Зеленский подписал закон о мобилизации

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Из-за сообщения об угрозе из учебных заведений в Броварах Киевской области были эвакуированы более 700 учеников и работников, но во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.

Общество •   •  6832 просмотра
На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Заместитель председателя Полтавского областного совета подозреваются в том злоупотреблял командировкой в ЕС в личных целях, ему выдвинули обвинения в подделке документов, мошенничестве.

политика •   •  6713 просмотра
Замглавы Полтавского облсовета заподозрили в путешествии ЕС под видом командировки

Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Кабмин одобрил инициативу Минветеранов по упрощенной процедуре представления и установления статусов лицам с инвалидностью вследствие войны и членам семей погибших военнослужащих и военнослужащих.

Общество •   •  8798 просмотра
Кабмин упростил получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника

Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

Более 113 000 человек, в том числе 39 922 ребенка, были эвакуированы из-за масштабных наводнений в 8 регионах Казахстана, причем наиболее тяжелая ситуация сложилась на западе и севере страны.

Новости Мира •   •  7385 просмотра
Масштабные наводнения в Казахстане: более 113 тыс. человек эвакуированы, в 8 регионах объявлено чрезвычайное положение

рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления

россия вербует наркозависимых из чечни для пополнения своих штурмовых батальонов для войны в Украине из-за огромных потерь и нехватки выбора.

Война •   •  9597 просмотра
рф набирает на войну в Украину лиц с наркозависимостью из чечни - Центр нацсопротивления