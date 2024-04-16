россияне сбросили КАБ на Золочев в Харьковской области, попали в почту, двое пострадавших - ОВА

На Киевщине более 700 учеников и работников были эвакуированы из-за сообщения о возможной угрозе в учебных заведениях

Из-за сообщения об угрозе из учебных заведений в Броварах Киевской области были эвакуированы более 700 учеников и работников, но во время проверки взрывоопасных предметов не было обнаружено.