российские атаки терроризируют Харьковскую область, в результате чего 1 гражданский погиб и 9 получили ранения

Враг продолжает терроризировать Харьковскую область. За сутки были ранены 9 человек и убит 1 гражданский. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

За сутки около 20 населенных пунктов Харьковщины, включая Казачью Лопань, Стрелечую, Землянки и другие, подверглись артиллерийским и минометным ударам врага.

На 13 апреля в 02:37 в селе Боровая Изюмского района оккупанты ударили по дому культуры, который уже был поврежден.

В городе Купянск 12 апреля в 22:40 вражеские силы обстреляли центр города, при этом вспыхнул пожар в жилом доме площадью 200 кв.м. После чего в рамках поисково-спасательной операции спасатели деблокировали и передали медикам 65-летнего мужчину. Кроме того, по другому адресу был ранен 73-летний мужчина, который также госпитализирован.

12 апреля также зафиксированы были обстрелы в селе Новоосиново, где из-за боевых действий загорелись дом и автомобиль, и в селе Шестаково, где во время работы в поле 4 гражданских мужчин получили ранения в результате обстрела вражеских БпЛА

Оккупанты 12 апреля в 14:41 нанесли удар по селу Липцы, в результате чего загорелась хозяйственная постройка, повреждены складские помещения частного фермерского хозяйства и разрушено здание фабрики.

Кроме того, под ударом противника оказался город Волчанск, где в результате проведения боевых действий горел частный дом. Также в городе после сброса ВОГ с БпЛА пострадал 63-летний мужчина.

Дополнительно 12 апреля в 11:15 враг напал на село Моначиновка. Известно, что пострадали мужчина 72 лет и женщина 76 лет, без госпитализации.

К сожалению, россияне 12 апреля убили 65-летнего мужчину, когда ударили по Купянск Узловой.

россияне обстреляли Купянский район Харьковщины: есть погибший и травмированные