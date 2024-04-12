россияне обстреляли Купянский район Харьковщины: есть погибший и травмированные

64-летний мужчина погиб в результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Купянск-Узловой Харьковской области. Еще два человека - мужчина 72 лет и 76-летняя женщина получили ранения во время российского обстрела поселка Моначиновка. Об этом в пятницу сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 12 апреля около 11:15 оккупанты совершили обстрел поселка . Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Пострадавшие от госпитализации отказались, медики оказали им помощь на месте.

Также отмечается, что в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома.

Кроме того, под ударом врага был поселок Купянск-Узловой. Погиб 64-летний мужчина. Предварительно, российские военные били по населенному пункту из артиллерии.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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