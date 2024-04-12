В Харькове нет аварийных отключений электроэнергии, электротранспорт на 90% работает - Синегубов

В Харьковской ОГА поставили цель не использовать аварийные отключения в Харькове, - метрополитен и городской электротранспорт в городе работают в штатном режиме. В то же время в области продолжаются работы по устранению последствий российской атаки, но без сообщения конкретных "дат и цифр", рассказал в телемарафоне глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На вопрос об электроэнергии в Харькове, какие лимиты и графики, Синегубов ответил следующее:

У нас аварийных отключений фактически нет. Только есть плановые - сказал он.

По словам главы Харьковской ОГА, была поставлена цель, чтобы в городе не было аварийных отключений, - чтобы люди понимали, сколько часов у них может не быть электроэнергии.

В то же время дефицит электроэнергии в электросетях еще сохраняется, проводятся ремонтные работы для того, чтобы полностью ликвидировать последствия.

Относительно дат и цифр, - буду очень осторожным, чтобы не информировать оккупанта о планах - подчеркнул Синегубов.

Чиновник также ответил на вопрос, работает ли электротранспорт в Харькове, а также пригородное сообщение и железная дорога.

Что касается электротранспорта, это мы относим к нашей критической инфраструктуре, поскольку в городе проживает более миллиона человек. Электротранспорт сейчас работает. - сказал он.

Но по словам Синегубова, запустить отдельные маршруты пока невозможно, впрочем "на 90% и метрополитен, и городской электротранспорт работают в штатном режиме", резюмировал глава Харьковской ОГА.

Справочно

По данным Укрэнерго, с 06:25 на Харьковщине применены аварийные отключения. Обесточены около 210 тысяч потребителей.

Напомним,

Украина ограничивает потребление электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях, импортирует и экспортирует электроэнергию в соседние страны, а также ликвидирует последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.