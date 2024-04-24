Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bogodukhovБогодухов
kozachya-lopanКозачья Лопань
chukhuevЧухуев
telegramТелеграмма
berestoveБерестово
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  41350 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  62523 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  132096 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  155461 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153469 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153578 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122519 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157992 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224769 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  467794 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Новости по теме
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

  •  17261 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

  •  14807 просмотра
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

  •  16890 просмотра
В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

  •  14928 просмотра
Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

  •  14945 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

  •  13515 просмотра
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Эксклюзив

  •  62523 просмотра
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

  •  13644 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

  •  20825 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

  •  19618 просмотра

Популярные

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

  •  81263 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

  •  101315 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

  •  100492 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

  •  79833 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

  •  60378 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  162132 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  204081 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  467794 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  385909 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  432172 просмотра

Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.

Война •   •  17261 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

россия сообщает об атаке беспилотников на инфраструктуру в промышленной зоне липецка. В соцсетях местные жители пишут, что подвергся удару липецкий тракторный завод.

Новости Мира •   •  14807 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка

Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія", чтобы уменьшить коррупцию и ускорить процесс, при этом стоимость авто будет рассчитываться автоматически.

Экономика •   •  16890 просмотра
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг

В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

За минувшие сутки вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Николаевской области, повредив промышленную технику, гражданские транспортные средства, катер и несколько домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  14928 просмотра
В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА

Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

Законопроект предлагает имплементировать европейские практики в таможенное законодательство Украины, включая таможенное представительство, положения о таможенных режимах, приведенные в соответствие с нормами ЕС, а также гармонизировать терминологию с европейским законодательством.

Экономика •   •  14945 просмотра
Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли три громады в Сумской области, зафиксировано почти 50 взрывов.

Война •   •  13515 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Для усиления борьбы с теневым рынком табачных изделий Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен стать единственным учреждением, которое будет получать образцы табачных изделий от производителей и формировать единую базу данных, отмечает экономист.

Экономика •   •  62523 просмотра
Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, торговли и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.

Экономика •   •  13644 просмотра
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.

Война •   •  20825 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА

Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и обеспечение валютных поступлений путем введения режима экспортной безопасности для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обязательной регистрации налоговых накладных и запрета экспорта ниже минимальных цен.

Экономика •   •  19618 просмотра
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом