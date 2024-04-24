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Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА
Российские ракетные и артиллерийские обстрелы города Харькова и области 23-24 апреля привели к ранению 6 человек, повреждению жилых домов, автомобилей, объектов инфраструктуры.
В рф заявили об атаке БПЛА на промышленную зону липецка
россия сообщает об атаке беспилотников на инфраструктуру в промышленной зоне липецка. В соцсетях местные жители пишут, что подвергся удару липецкий тракторный завод.
Растаможка авто в "Дії": Рада планирует сделать первый шаг
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит растаможивать автомобили через систему "Дія", чтобы уменьшить коррупцию и ускорить процесс, при этом стоимость авто будет рассчитываться автоматически.
В Николаевском районе враг ударил дронами, повреждено имущество промышленного предприятия - ОВА
За минувшие сутки вражеские беспилотники и артиллерия нанесли удары по Николаевской области, повредив промышленную технику, гражданские транспортные средства, катер и несколько домов, но обошлось без жертв.
Парламент планирует рассмотреть введение в Украине таможенных практик ЕС
Законопроект предлагает имплементировать европейские практики в таможенное законодательство Украины, включая таможенное представительство, положения о таможенных режимах, приведенные в соответствие с нормами ЕС, а также гармонизировать терминологию с европейским законодательством.
россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало почти 50 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли три громады в Сумской области, зафиксировано почти 50 взрывов.
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
Для усиления борьбы с теневым рынком табачных изделий Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз должен стать единственным учреждением, которое будет получать образцы табачных изделий от производителей и формировать единую базу данных, отмечает экономист.
Новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: ВР намерена рассмотреть законопроект
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на совершенствование законодательной базы по регулированию производства, торговли и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табачные изделия и топливо.
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, АЗС и газопроводы, есть погибший и 5 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив многоэтажный дом, 14 частных домов, объекты критической инфраструктуры, административное здание, автозаправочную станцию, хозяйственные постройки, гараж, частные автомобили и газопроводы, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.
Борьба с "черным зерном": Рада планирует определиться с законопроектом
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с экспортом "черного зерна" и обеспечение валютных поступлений путем введения режима экспортной безопасности для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обязательной регистрации налоговых накладных и запрета экспорта ниже минимальных цен.