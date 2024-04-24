Харьков ночью враг атаковал КАБами, по области бил ракетами - ОВА

Харьков ночью российские войска атаковали КАБами, известно о 6 пострадавших, также город подвергся вражеским ударам накануне, по Золочеву враг ударил двумя ракетами, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

24 апреля 00:57 город Харьков, Шевченковский район. Попадание 2 КАБов в землю, в результате чего повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых зданий, газовую магистраль. В общем повреждено 568 окон и 33 автомобиля. Пострадали три мужчины в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет - сообщил Синегубов в Telegram.

Кроме того, по словам Синегубова, вражеским ударам Харьков подвергся и накануне:

14:10 город Харьков, Салтовский р-н. В результате обстрела повреждены 19 частных домов: выбиты окна, заборы и частично повреждены кровли; 3 гаража и 3 автомобиля.

23 апреля 14:10 обстрел по Харькову Шевченковский р-н. В результате обстрела повреждены 2 автомобиля.



По данным Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Харьков, Казачья Лопань, Золочев. В частности:

24 апреля 01:05 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, пгт Золочев , Попадание 2 ракет. В результате обстрела частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и 10 домов, из них 2 жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения.

, Попадание 2 ракет. В результате обстрела частично разрушено бывшее здание Золочевской администрации и 10 домов, из них 2 жилых многоквартирных, а также здание банковского учреждения. 18:30 село Сеньково Купянский район. Состоялся вражеский обстрел населенного пункта из РСЗО. Повреждена линия электропередач, частное домовладение.

Купянский район. Состоялся вражеский обстрел населенного пункта из РСЗО. Повреждена линия электропередач, частное домовладение. 14:10 поселок Казачья Лопань Харьковского района. Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждено здание поселкового совета, гараж.

Харьковского района. Произошел вражеский обстрел КАБ, в результате которого повреждено здание поселкового совета, гараж. 13:20 село Вильча Чугуевского района. Состоялся вражеский обстрел населенного пункта КАБами. Повреждены частные дома и электроопора.

"23 апреля 12:10 Печенежская ТГ, село Юрченково, двигаясь через поле, на автомобиле на неизвестном взрывном устройстве подорвался 24-летний мужчина. Доставлен в больницу", - указал он.

"За минувшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг 5 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестовое", - сообщил Синегубов.

Ракетный обстрел рф жилого района Харькова привел к ранению 6 человек, повреждены здания и автомобили