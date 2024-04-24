Ракетный обстрел рф жилого района Харькова привел к ранению 6 человек, повреждены здания и автомобили
Киев • УНН
В Харькове в результате российского ракетного обстрела Шевченковского района были повреждены 3 многоэтажки, кафе, магазины, офисы и по меньшей мере 33 автомобиля, ранены 6 гражданских лиц.
В Харькове возросло количество раненых до 6 человек после вражеского удара по Шевченковскому району. Также зафиксированы многочисленные повреждения: 3 многоэтажки, кафе, магазины, офисные помещения и по меньшей мере 33 частных автомобиля. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
В ночь на 24 апреля был зафиксирован ракетный удар сс рф по Шевченковскому району города Харькова. В результате атаки две ракеты поразили территорию жилого комплекса, повредив 3 многоэтажки, кафе, магазины, офисные помещения и по меньшей мере 33 частных автомобиля.
К счастью, погибших не зафиксировано, однако пострадало 6 мирных жителей.
Среди пострадавших трое мужчин в возрасте 33, 45 и 53 года получили легкие телесные повреждения, тогда как у трех женщин в возрасте 25, 45 и 54 года наблюдается острая реакция на стресс.
Прокуроры и следователи полиции осуществляют все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вражеских войск.
Напомним,
По предварительным данным, атака была осуществлена врагом с территории Белгородской области рф с помощью двух ракет типа С-300.
В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция23 апреля 2024, 22:24 • 17150 просмотров
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