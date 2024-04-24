В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  116819 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  145251 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  145412 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  147662 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121294 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157371 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224575 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  449405 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175599 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131811 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  185501 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  449405 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  368131 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  414773 просмотра

В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

Два человека получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела в Харькове, продолжается поисково-спасательная операция с привлечением всех соответствующих служб.

Война •   •  3264 просмотра
В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова стал мишенью вражеского обстрела, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  3750 просмотра
В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

По сообщениям, за пределами Харькова произошла серия взрывов.

Война •   •  4491 просмотра
Взрывы раздаются в окрестностях Харькова

США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

Администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который впервые может включать ракетные комплексы большой дальности ATACMS.

политика •   •  4933 просмотра
США готовят пакет помощи для Украины: ракеты ATACMS большой дальности среди возможных поставок

В Харькове произошел взрыв

В Харькове прогремел взрыв. В области сообщено о ракетной угрозе.

Война •   •  5013 просмотра
В Харькове произошел взрыв

Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает выделение 40 млн евро на поддержку частного сектора Украины и 380 млн евро на критически важную инфраструктуру с использованием возобновляемых источников энергии, что имеет целью уменьшить финансовые риски в восстановлении Украины.

Экономика •   •  6898 просмотра
Дания и Украина подписали соглашение на 420 млн евро для восстановления и поддержки энергетики Украины

Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Правительство одобрило проведение в 2024 году пересмотра расходов государственного бюджета в 20 сферах по 16 главным распорядителям средств с целью повышения эффективности и перераспределения средств на более приоритетные направления.

Экономика •   •  9310 просмотра
Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Израиль предпринял шаги для помощи Газе, но риск голода в анклаве остается высоким, причем, по словам специального посланника США Дэвида Саттерфилда, его северная часть сталкивается с очень высоким риском голода.

Новости Мира •   •  7301 просмотра
Риск голода в Газе остается высоким, хотя Израиль принял меры для смягчения гуманитарного кризиса

Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил перспективы инвестирования в Украину с представителями компании CRH, крупнейшего производителя строительных материалов в Северной Америке и Европе, заверив их в полной поддержке и благоприятных условиях для таких крупных инвесторов.

Экономика •   •  9291 просмотра
Ермак обсудил инвестиционные перспективы в Украине с международной группой CRH

В Кременчуге прогремел взрыв

В Кременчуге прогремел взрыв. Ранее Военно-воздушные силы Украины сообщили о вражеском беспилотнике, который направлялся в город.

Война •   •  11981 просмотра
В Кременчуге прогремел взрыв