В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

В Харькове в результате вражеского удара пострадали 2 человека. Однако поисково-спасательная операция продолжается, привлечены все соответствующие службы. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Пока известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. Ими уже занимаются врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы - заявил Игорь Терехов.

Напомним

Сегодня армия рф нанесла целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова. По предварительной информации, ракетой С-300.

В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры