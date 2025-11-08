армия рф потеряла за сутки 1190 военнослужащих
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 7 ноября, российская армия потеряла 1190 своих военнослужащих и 98 единиц техники. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 08.11.2025 года, передает УНН.
Детали
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1150100 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 11330 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23544 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34321 (+20)
- РСЗО ‒ 1538 (+3)
- средства ПВО ‒ 1239 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78928 (+250)
- крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66795 (+72)
- специальная техника ‒ 3993 (0)
Данные уточняются.
Напомним
В течение суток, 8 ноября, на фронте произошло 170 боевых столкновений, российские войска нанесли 55 авиационных ударов и задействовали 3 074 дрона-камикадзе. Украинские защитники отбили многочисленные атаки на разных направлениях, уничтожив 110 оккупантов и значительное количество вражеской техники на Покровском направлении.
