Генштаб: на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, половина - на Покровском направлении

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 116. Враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили десять вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили девять вражеских атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре из пяти вражеских атак в сторону Петропавловки и Песчаного. Бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Дерилово и в сторону Коровиного Яра, бои продолжаются.

На Славянском направлении россияне десять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили восемь атак противника, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 57 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Фили. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 52 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники остановили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Приволье и Красногорское. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней. Авиация противника нанесла удар по Орехову.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку наступления.

армия рф потеряла за сутки 1190 военнослужащих