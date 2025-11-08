Генштаб: на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, половина - на Покровском направлении

ukenru
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Графики отключений электроэнергии
Генштаб ВСУ зафиксировал за сутки 181 боевое столкновение8 ноября, 07:06 • 17308 просмотра
США дали Венгрии освобождение от санкций против рф после теплой встречи Трампа и Орбана - Reuters8 ноября, 08:15 • 19569 просмотра
Над Украиной обезврежено 406 из 458 вражеских дронов и 9 из 45 ракет, рф атаковала преимущественно баллистикой8 ноября, 08:51 • 32850 просмотра
США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР - Трамп8 ноября, 10:43 • 35786 просмотра
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба11:44 • 38139 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 49289 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto14:30 • 3082 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 30190 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 91451 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 36009 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 44408 просмотра
Генштаб: на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, половина - на Покровском направлении

Киев • УНН

На фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях. Украинские силы отбили десятки атак, но бои продолжаются на многих участках фронта.

Генштаб: на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений, половина - на Покровском направлении

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 116. Враг активно действует на Покровском, Славянском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили десять вражеских атак, еще одно столкновение продолжается. Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны остановили девять вражеских атак в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре из пяти вражеских атак в сторону Петропавловки и Песчаного. Бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районе населенного пункта Дерилово и в сторону Коровиного Яра, бои продолжаются.

На Славянском направлении россияне десять раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили восемь атак противника, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Зализнянского.

На Константиновском направлении противник восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 57 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Проминь, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Орехово и Фили. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 52 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники остановили пять штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Приволье и Красногорское. Авиаудару подверглась Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней. Авиация противника нанесла удар по Орехову.

На Приднепровском направлении враг совершил одну неудачную попытку наступления.

Антонина Туманова

