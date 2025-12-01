$42.190.00
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Українська делегація прибула на місце переговорів у Маямі
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - Зеленський
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопада
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом

Ексклюзив

28 листопада, 13:56
Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Це дозволить бійцям з першого дня знати свій підрозділ, командира та колектив, а також планувати підготовку та ротації.

Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса

Кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Про це за підсумками розмови з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим заявив заступник керівника Офіса Президента України (ОП) Павло Паліса, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "боєць має приходити саме туди, де він буде служити".

І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання

- зазначив Паліса.

Він підкреслив, що сьогодні є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу, і їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри

- написав заступник керівника ОП.

Він додав, що всі "командири", з якими він спілкувався, хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, "який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень".

"На тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", - резюмував Паліса.

Нагадаємо

26 листопада Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, обговорили справедливий розподіл особового складу між бригадами. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

Вадим Хлюдзинський

