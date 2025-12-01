Кожна бойова бригада отримає прогнозовану кількість новобранців - Паліса

Кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Про це за підсумками розмови з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим заявив заступник керівника Офіса Президента України (ОП) Павло Паліса, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, "боєць має приходити саме туди, де він буде служити".

І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання - зазначив Паліса.

Він підкреслив, що сьогодні є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу, і їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри - написав заступник керівника ОП.

Він додав, що всі "командири", з якими він спілкувався, хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, "який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень".

"На тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій", - резюмував Паліса.

Нагадаємо

26 листопада Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де, зокрема, обговорили справедливий розподіл особового складу між бригадами. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення.

