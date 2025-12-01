Каждая боевая бригада получит прогнозируемое количество новобранцев - Палиса

$42.190.00
30 ноября, 18:02 • 21900 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 29757 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 30041 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 32181 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 32454 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 33862 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 41237 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 32798 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 27943 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 24348 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
В Украине 1 декабря будут отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики30 ноября, 17:47 • 9532 просмотра
Зеленский провел разговоры с Рютте и фон дер Ляйен: о чем говорил с лидерами ЕС и НАТО30 ноября, 18:26 • 4362 просмотра
Украина тестирует новое вооружение для противодействия российским КАБам - Генштаб30 ноября, 19:15 • 6832 просмотра
"Отпор российской агрессии": Украина ответила на обеспокоенность Казахстана по поводу Каспийского трубопроводного консорциума30 ноября, 19:41 • 5700 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto23:58 • 5634 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49720 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 91944 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 74429 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 82547 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 80559 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 49721 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 46574 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 63197 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 82349 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 113697 просмотра
Каждая боевая бригада получит прогнозируемое количество новобранцев - Палиса

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Это позволит бойцам с первого дня знать свое подразделение, командира и коллектив, а также планировать подготовку и ротации.

Каждая боевая бригада получит прогнозируемое количество новобранцев - Палиса

Каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Об этом по итогам разговора с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОП) Павел Палиса, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "боец должен приходить именно туда, где он будет служить".

И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание

- отметил Палиса.

Он подчеркнул, что сегодня есть много бригад, которые уже имеют собственные учебные возможности – инструкторов, материальную базу, и их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить.

А там, где таких возможностей пока нет, – создавать. Это непростая работа, но, по моему мнению, другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не означает, что должны исчезнуть учебные центры

- написал заместитель руководителя ОП.

Главный фокус фронта — участки, где сложнее всего, там бригады получат резервы, боеприпасы и БпЛА – Сырский15.10.25, 18:32 • 3759 просмотров

Он добавил, что все "командиры", с которыми он общался, хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, "которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений".

"На неделе проводим совместное совещание, согласовываем цифры, механизмы и этапы внедрения. На следующую Ставку будут поданы на рассмотрение Президента варианты решений, и главное для всех нас – чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - резюмировал Палиса.

Напомним

26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения.

Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю29.11.25, 14:33 • 18421 просмотр

Вадим Хлюдзинский

