Каждая боевая бригада получит прогнозируемое количество новобранцев - Палиса

Каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Об этом по итогам разговора с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОП) Павел Палиса, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "боец должен приходить именно туда, где он будет служить".

И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание - отметил Палиса.

Он подчеркнул, что сегодня есть много бригад, которые уже имеют собственные учебные возможности – инструкторов, материальную базу, и их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить.

А там, где таких возможностей пока нет, – создавать. Это непростая работа, но, по моему мнению, другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не означает, что должны исчезнуть учебные центры - написал заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что все "командиры", с которыми он общался, хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, "которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений".

"На неделе проводим совместное совещание, согласовываем цифры, механизмы и этапы внедрения. На следующую Ставку будут поданы на рассмотрение Президента варианты решений, и главное для всех нас – чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра станет в строй", - резюмировал Палиса.

Напомним

26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где, в частности, обсудили справедливое распределение личного состава между бригадами. В ближайшее время должны быть подготовлены проекты решения.

