Зеленский: уже пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю

Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Несколько ключевых элементов. Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение - написал Зеленский в соцсетях.

Также Президент сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, "мерах защиты". "Отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов", - указал он.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - отметил Зеленский.

