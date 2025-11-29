Зеленский: уже пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:00 • 2890 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 5204 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 8692 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 12313 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 23146 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 34359 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 34900 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38042 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 54045 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29895 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
95%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto29 ноября, 03:02 • 19078 просмотра
Молодежь все чаще отказывается от генеративного ИИ из-за этических и экологических опасений29 ноября, 03:39 • 6820 просмотра
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К29 ноября, 05:03 • 9960 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 16123 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США – The Economist07:59 • 8230 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 54045 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 41630 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 49811 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 48049 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 53590 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Бровары
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 31038 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 48973 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 68743 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 100690 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 115306 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
The Economist
Financial Times

Зеленский: уже пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения базовых документов по обороне Украины, включая план обороны страны. Он договорился с министром обороны Денисом Шмыгалем о подготовке детальных предложений для утверждения правительством.

Зеленский: уже пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны страны, и он договорился с главой Минобороны Денисом Шмыгалем, что министр подготовит детальные предложения для изменений и представит на утверждение правительству, пишет УНН.

Доклад министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. Несколько ключевых элементов. Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабинету Министров Украины на утверждение

- написал Зеленский в соцсетях.

Также Президент сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области, "мерах защиты". "Отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов", - указал он.

"Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", - отметил Зеленский.

Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29.11.25, 13:16 • 1646 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Николаевская область
Министерство обороны Украины
Херсонская область
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль