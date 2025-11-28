"Чайка" і "Мухобійка" проти БпЛА: до використання у ЗСУ допустили електронні тренажери для навчань зі збиття повітряних цілей
Київ • УНН
Міністерство оборони допустило до використання в ЗСУ електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"). На них військові навчаються збивати повітряні цілі, зокрема дрони FPV, "Ланцет" та "Шахед", а також крилаті ракети.
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"), на яких українські військові навчаються збивати повітряні цілі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оборонного відомства.
Деталі
Зазначається, що в умовах сучасної війни критично важливим є ефективне протистояння ворожим дронам.
Для навчання знищенню безпілотників типу FPV, "Ланцет" та "Шахед" у Силах оборони використовуються, зокрема, електронні тренажери. Вони гарантують безпеку та дають змогу заощадити набої
Вказується, що на цих тренажерах військові відпрацьовують ефективну стрільбу з ПЗРК "Ігла", Stinger, кулеметів ДШК і М2, а також стрілецької зброї.
Під час тренувань імітуються атаки повітряних цілей з різних висот, кутів, дистанцій та з різною швидкістю. При цьому моделюються саме реальні бойові ситуації
Там додали, що завдяки такому навчанню військові можуть швидко оцінювати ситуацію та ефективно застосувати зброю проти повітряних цілей. Найбільш майстерні після навчання можуть збивати не лише БпЛА, а й навіть крилаті ракети.
Нагадаємо
Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки. Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ та артилерійські снаряди великого калібру.
