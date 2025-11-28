"Чайка" і "Мухобійка" проти БпЛА: до використання у ЗСУ допустили електронні тренажери для навчань зі збиття повітряних цілей

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"), на яких українські військові навчаються збивати повітряні цілі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оборонного відомства.

Зазначається, що в умовах сучасної війни критично важливим є ефективне протистояння ворожим дронам.

Для навчання знищенню безпілотників типу FPV, "Ланцет" та "Шахед" у Силах оборони використовуються, зокрема, електронні тренажери. Вони гарантують безпеку та дають змогу заощадити набої

Вказується, що на цих тренажерах військові відпрацьовують ефективну стрільбу з ПЗРК "Ігла", Stinger, кулеметів ДШК і М2, а також стрілецької зброї.

Під час тренувань імітуються атаки повітряних цілей з різних висот, кутів, дистанцій та з різною швидкістю. При цьому моделюються саме реальні бойові ситуації