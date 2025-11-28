$42.300.10
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Чайка" і "Мухобійка" проти БпЛА: до використання у ЗСУ допустили електронні тренажери для навчань зі збиття повітряних цілей

Київ • УНН

Міністерство оборони допустило до використання в ЗСУ електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"). На них військові навчаються збивати повітряні цілі, зокрема дрони FPV, "Ланцет" та "Шахед", а також крилаті ракети.

"Чайка" і "Мухобійка" проти БпЛА: до використання у ЗСУ допустили електронні тренажери для навчань зі збиття повітряних цілей

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України електронні тренажери "Чайка" та "Чайка-М" ("Мухобійка"), на яких українські військові навчаються збивати повітряні цілі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення оборонного відомства.

Деталі

Зазначається, що в умовах сучасної війни критично важливим є ефективне протистояння ворожим дронам.

Для навчання знищенню безпілотників типу FPV, "Ланцет" та "Шахед" у Силах оборони використовуються, зокрема, електронні тренажери. Вони гарантують безпеку та дають змогу заощадити набої

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що на цих тренажерах військові відпрацьовують ефективну стрільбу з ПЗРК "Ігла", Stinger, кулеметів ДШК і М2, а також стрілецької зброї. 

Під час тренувань імітуються атаки повітряних цілей з різних висот, кутів, дистанцій та з різною швидкістю. При цьому моделюються саме реальні бойові ситуації

- розповіли у Міноборони.

Там додали, що завдяки такому навчанню військові можуть швидко оцінювати ситуацію та ефективно застосувати зброю проти повітряних цілей. Найбільш майстерні після навчання можуть збивати не лише БпЛА, а й навіть крилаті ракети.

Нагадаємо

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки. Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ та артилерійські снаряди великого калібру.

Вадим Хлюдзинський

