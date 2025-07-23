Гранатометники ЗСУ отримали лазерні тренажери українського виробництва: нову систему вже допустили до експлуатації

Міністерство оборони України офіційно допустило до використання вітчизняну систему лазерних тренажерів, призначену для навчання гранатометників. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає УНН.

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Ці лазерні тренажери - сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7 - зазначають у відомстві.

Система імітує справжній бойовий постріл: її конструкція у вигляді навчального боєприпасу дозволяє встановлювати пристрій на гранатомет та відпрацьовувати всі етапи стрільби - від прицілювання до реактивного ефекту ураження.

Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. До того ж він сумісний з іншими навчальними системами, що дозволяє інтегрувати його в багаторівневі тренувальні комплекси.

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