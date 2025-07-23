Гранатометники ЗСУ отримали лазерні тренажери українського виробництва: нову систему вже допустили до експлуатації
Київ • УНН
Міністерство оборони України офіційно дозволило використовувати вітчизняну систему лазерних тренажерів для навчання гранатометників. Цей тренажер імітує справжній бойовий постріл з РПГ-7, дозволяючи відпрацьовувати всі етапи стрільби.
Міністерство оборони України офіційно допустило до використання вітчизняну систему лазерних тренажерів, призначену для навчання гранатометників. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає УНН.
Деталі
Ці лазерні тренажери - сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7
Система імітує справжній бойовий постріл: її конструкція у вигляді навчального боєприпасу дозволяє встановлювати пристрій на гранатомет та відпрацьовувати всі етапи стрільби - від прицілювання до реактивного ефекту ураження.
Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. До того ж він сумісний з іншими навчальними системами, що дозволяє інтегрувати його в багаторівневі тренувальні комплекси.
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