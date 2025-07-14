Від дронів до турнікетів: як українські школярі навчатимуться предмету "Захист України"
Київ • УНН
Міністерство освіти і науки України оновило перелік засобів навчання для предмета "Захист України". Школи отримають симулятори дронів, лазерні тренажери, манекени для реанімації та турнікети.
Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти. Про це повідомляє пресслужба МОН, пише УНН.
Деталі
Новий перелік включає сучасне технологічне обладнання для практичного навчання. Зокрема, школи отримають симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери та планшети для навчання. Також передбачено сучасне мультимедійне обладнання для забезпечення якісного освітнього процесу.
Окрему увагу приділено медичній підготовці учнів. До переліку увійшли манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини. Передбачено також тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.
Зазначається, що оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки, розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.
Нагадаємо
Згідно з наказом МОН від 20 червня 2025 року, предмет "Захист України" матиме 2 години на тиждень для 10-11 класів. Зміни набирають чинності з початку 2025–2026 навчального року.