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От дронов до турникетов: как украинские школьники будут изучать предмет "Защита Украины"

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Министерство образования и науки Украины обновило перечень средств обучения для предмета "Защита Украины". Школы получат симуляторы дронов, лазерные тренажеры, манекены для реанимации и турникеты.

От дронов до турникетов: как украинские школьники будут изучать предмет "Защита Украины"

Министерство образования и науки Украины официально утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания предмета "Защита Украины" в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба МОН, пишет УНН.

Детали

Новый перечень включает современное технологическое оборудование для практического обучения. В частности, школы получат симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами, интерактивные лазерные стрелковые тренажеры и планшеты для обучения. Также предусмотрено современное мультимедийное оборудование для обеспечения качественного образовательного процесса.

Отдельное внимание уделено медицинской подготовке учащихся. В перечень вошли манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины. Предусмотрены также тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.

Отмечается, что обновленное оборудование позволит обучить учащихся навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизнь, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности, развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним

Согласно приказу МОН от 20 июня 2025 года, предмет "Защита Украины" будет иметь 2 часа в неделю для 10-11 классов. Изменения вступают в силу с начала 2025–2026 учебного года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоОбразование
Министерство образования и науки Украины
Украина
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