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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гранатометчики ВСУ получили лазерные тренажеры украинского производства: новую систему уже допустили к эксплуатации

Киев • УНН

 • 2202 просмотра

Министерство обороны Украины официально разрешило использовать отечественную систему лазерных тренажеров для обучения гранатометчиков. Этот тренажер имитирует настоящий боевой выстрел из РПГ-7, позволяя отрабатывать все этапы стрельбы.

Гранатометчики ВСУ получили лазерные тренажеры украинского производства: новую систему уже допустили к эксплуатации

Министерство обороны Украины официально допустило к использованию отечественную систему лазерных тренажеров, предназначенную для обучения гранатометчиков. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает УНН.

Детали

Эти лазерные тренажеры - современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7

- отмечают в ведомстве.

Система имитирует настоящий боевой выстрел: ее конструкция в виде учебного боеприпаса позволяет устанавливать устройство на гранатомет и отрабатывать все этапы стрельбы - от прицеливания до реактивного эффекта поражения.

Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7. К тому же он совместим с другими учебными системами, что позволяет интегрировать его в многоуровневые тренировочные комплексы.

От дронов до турникетов: как украинские школьники будут изучать предмет "Защита Украины"14.07.2025, 18:05 • 6167 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаТехнологии
Министерство обороны Украины
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