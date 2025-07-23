Гранатометчики ВСУ получили лазерные тренажеры украинского производства: новую систему уже допустили к эксплуатации
Киев • УНН
Министерство обороны Украины официально разрешило использовать отечественную систему лазерных тренажеров для обучения гранатометчиков. Этот тренажер имитирует настоящий боевой выстрел из РПГ-7, позволяя отрабатывать все этапы стрельбы.
Министерство обороны Украины официально допустило к использованию отечественную систему лазерных тренажеров, предназначенную для обучения гранатометчиков. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает УНН.
Детали
Эти лазерные тренажеры - современный инструмент подготовки расчетов гранатометчиков для стрельбы из РПГ-7
Система имитирует настоящий боевой выстрел: ее конструкция в виде учебного боеприпаса позволяет устанавливать устройство на гранатомет и отрабатывать все этапы стрельбы - от прицеливания до реактивного эффекта поражения.
Дальность поражения условных целей с помощью тренажера аналогична дистанции ведения огня из РПГ-7. К тому же он совместим с другими учебными системами, что позволяет интегрировать его в многоуровневые тренировочные комплексы.
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