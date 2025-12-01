Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську

$42.190.00
30 листопада, 18:02 • 20996 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 27589 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 28811 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 30999 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 31442 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 33458 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 40923 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 32609 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 27864 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 24287 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Угода між Україною та росією забезпечить стабільність на 50-70 років - голова МЗС Туреччини Фідан30 листопада, 17:07 • 6150 перегляди
Зустріч делегацій України та США: Кислиця назвав її "захопливою і конструктивною"30 листопада, 17:21 • 9126 перегляди
В Україні 1 грудня будуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки30 листопада, 17:47 • 7874 перегляди
Україна тестує нове озброєння для протидії російським КАБам - Генштаб30 листопада, 19:15 • 5446 перегляди
"Відсіч російській агресії": Україна відповіла на занепокоєння Казахстану щодо Каспійського трубопровідного консорціуму30 листопада, 19:41 • 4338 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 48739 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 91143 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 73704 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 81802 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 79864 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Гонконг
Державний кордон України
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 48738 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 46246 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 62880 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 82032 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 113391 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ знешкодили російських загарбників, які намагалися підняти свій прапор над будівлею у Вовчанську Харківської області. У зруйнованому місті тривають важкі бої, але українські воїни контролюють ситуацію та дають відсіч ворогу.

Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу Збройних сил України знешкодили російських загарбників, які намагалися підняти свій прапор над будівлею у Вовчанську Харківської області. Відповідне відео військові оприлюднили у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в зруйнованому Вовчанську тривають важкі бої, при цьому воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч ворогу, знищуючи їх живу силу та техніку.

Вкотре хотіли видати бажане за дійсність – пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно – підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Бійці 7-го корпусу ДШВ ЗСУ та 425-го окремого штурмового полку "Скеля" показали ефективну роботу по знищенню російських окупантів у Покровську Донецької області. Відео демонструє взаємодію підрозділів у смузі відповідальності 7 корпусу.

Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео28.11.25, 15:49 • 3740 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Харківська область
Збройні сили України