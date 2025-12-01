Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у Вовчанську

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу Збройних сил України знешкодили російських загарбників, які намагалися підняти свій прапор над будівлею у Вовчанську Харківської області. Відповідне відео військові оприлюднили у Facebook, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що в зруйнованому Вовчанську тривають важкі бої, при цьому воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч ворогу, знищуючи їх живу силу та техніку.

Вкотре хотіли видати бажане за дійсність – пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно – підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників - йдеться у дописі до відео.

