Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") показав ексклюзивні кадри знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів за три доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Бровді в Telegram.

Деталі

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 окремим центром спеціального призначення 112-ї бригади територіальної оборони та спецпідрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" знищили одразу три ЗРК противника: "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".

Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їх знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів - йдеться в дописі.

Також "Мадяр" опублікував відео на підтвердження своїх слів.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ" у тимчасово окупованому Криму.