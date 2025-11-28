Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео

$42.190.11
Ексклюзив
13:08 • 2804 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 1170 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 17214 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15217 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15455 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 26590 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18632 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17104 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14762 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 12015 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 14981 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 15205 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 18031 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16788 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15242 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 9946 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 17214 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15418 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 26589 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16959 перегляди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Велика Британія
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20212 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 37632 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 57886 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 90718 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 105785 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Роберт Бровді показав кадри знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів: "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Це суттєво послаблює ворожу ППО на важливих напрямках.

Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") показав ексклюзивні кадри знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів за три доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Бровді в Telegram.

Деталі

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 окремим центром спеціального призначення 112-ї бригади територіальної оборони та спецпідрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" знищили одразу три ЗРК противника: "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".

Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їх знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів

 - йдеться в дописі.

Також "Мадяр" опублікував відео на підтвердження своїх слів.

Нагадаємо

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ" у тимчасово окупованому Криму.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Крим