Мінус три російські ЗРК за три доби: командувач СБС "Мадяр" показав нове відео
Київ • УНН
Роберт Бровді показав кадри знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів: "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Це суттєво послаблює ворожу ППО на важливих напрямках.
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді (позивний "Мадяр") показав ексклюзивні кадри знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів за три доби. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Бровді в Telegram.
Деталі
Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 окремим центром спеціального призначення 112-ї бригади територіальної оборони та спецпідрозділом Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Кабул 9" знищили одразу три ЗРК противника: "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2".
Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їх знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів
Також "Мадяр" опублікував відео на підтвердження своїх слів.
Нагадаємо
Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ" у тимчасово окупованому Криму.