Эксклюзив
13:08
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+" - Минобороны
11:00
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Минус три российских ЗРК за трое суток: командующий СБС "Мадьяр" показал новое видео

Роберт Бровди показал кадры уничтожения трех российских зенитно-ракетных комплексов: "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2". Это существенно ослабляет вражескую ПВО на важных направлениях.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") показал эксклюзивные кадры уничтожения трех российских зенитно-ракетных комплексов за трое суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Бровди в Telegram.

Детали

Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 отдельным центром специального назначения 112-й бригады территориальной обороны и спецподразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" уничтожили сразу три ЗРК противника: "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".

Эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов

 - говорится в сообщении.

Также "Мадьяр" опубликовал видео в подтверждение своих слов.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали Красноперекопский химический завод "Бром" и электроподстанцию "Красноперекопск" во временно оккупированном Крыму.

Евгений Устименко

