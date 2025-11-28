Минус три российских ЗРК за трое суток: командующий СБС "Мадьяр" показал новое видео

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") показал эксклюзивные кадры уничтожения трех российских зенитно-ракетных комплексов за трое суток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Бровди в Telegram.

Детали

Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 отдельным центром специального назначения 112-й бригады территориальной обороны и спецподразделением Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" уничтожили сразу три ЗРК противника: "Бук-М1", "Бук-М2" и "Тор-М2".

Эти комплексы являются ключевыми элементами системы вражеской ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение существенно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов - говорится в сообщении.

Также "Мадьяр" опубликовал видео в подтверждение своих слов.

Напомним

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали Красноперекопский химический завод "Бром" и электроподстанцию "Красноперекопск" во временно оккупированном Крыму.